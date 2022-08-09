Украинские воины ликвидировали еще 300 оккупантов. ВСУ удачно отправляют врага на "концерт Кобзона", потери рашистов стремительно растут.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составили:
- личного состава-около 42640 (+300) человек ликвидировано,
- танков-1817 (+6) ед,
- боевых бронированных машин-4076 (+6) ед,
- артиллерийских систем-964 (+4) ед,
- РСЗО-261 (+0) ед,
- средства ПВО-133 (+1) ед,
- самолетов-223 (+0) ед,
- вертолетов – 193 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-757 (+3),
- крылатые ракеты-185 (+3),
- корабли / катера-15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,
- специальная техника - 87 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Данные уточняются.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на Слобожанском направлении враг пытается удержать занятые рубежи и остановить наступление ВСУ.