За сутки ВСУ "отминусовали" немало вражеской военной техники / фото УНИАН

Украинские воины ликвидировали еще 300 оккупантов. ВСУ удачно отправляют врага на "концерт Кобзона", потери рашистов стремительно растут. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составили:

  • личного состава-около 42640 (+300) человек ликвидировано,
  • танков-1817 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин-4076 (+6) ед,
  • артиллерийских систем-964 (+4) ед,
  • РСЗО-261 (+0) ед,
  • средства ПВО-133 (+1) ед,
  • самолетов-223 (+0) ед,
  • вертолетов – 193 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня-757 (+3),
  • крылатые ракеты-185 (+3),
  • корабли / катера-15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,
  • специальная техника - 87 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Слобожанском направлении враг пытается удержать занятые рубежи и остановить наступление ВСУ.

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