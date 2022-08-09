Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Украинские воины ликвидировали еще 300 оккупантов. ВСУ удачно отправляют врага на "концерт Кобзона", потери рашистов стремительно растут.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составили:

личного состава-около 42640 (+300) человек ликвидировано,

танков-1817 (+6) ед,

боевых бронированных машин-4076 (+6) ед,

артиллерийских систем-964 (+4) ед,

РСЗО-261 (+0) ед,

средства ПВО-133 (+1) ед,

самолетов-223 (+0) ед,

вертолетов – 193 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня-757 (+3),

крылатые ракеты-185 (+3),

корабли / катера-15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,

специальная техника - 87 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Слобожанском направлении враг пытается удержать занятые рубежи и остановить наступление ВСУ.

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