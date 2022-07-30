По словам главнокомандующего, ВСУ устроили противнику настоящий ад в украинском небе.

Авиация Воздушных сил Украины продолжает контролировать воздушное пространство нашей страны и не позволяет российским оккупантам приблизиться к нашим границам.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в своем Telegram-канале, опубликовав видео совместной работы украинских пилотов и воинов зенитных ракетных войск.

"В первые недели войны авиация Воздушных Сил устроила противнику сущий ад в украинском небе. Сегодня наши пилоты вместе с воинами зенитных ракетных войск продолжают контролировать воздушное пространство, заставив врага отказаться от приближения к нашим границам", – отметил Залужный под видео.

Напомним, сегодня на Донетчине сичеславские десантники из ПЗРК "Игла" сбили бронированный российский штурмовик Су-25.

Как писал УНИАН, по словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, уже около двух месяцев российские самолеты и вертолеты не залетают в воздушное пространство над той украинской территорией, которая находится непосредственно под контролем Вооруженных сил Украины.

Известно, что Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства, в то время, как России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: