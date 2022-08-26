Секретарь СНБО пообещал продолжение таких "поздравлений" для российских оккупантов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя сегодняшние успешные удары Вооруженных сил, заявил, что Украина может дарить агрессору такие "подарки" ежедневно.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, комментируя, в частности, попадание в Антоновский мост.

На вопрос ведущего о том, будет ли украинская армия таким образом отвечает оккупантам на "поздравление" Украины с Днем независимости, имея в виду удар российских террористов по селу Чаплино в Днепропетровской области, в результате чего погибли 25 человек, среди них - двое детей.

Відео дня:

"Мы "поздравляем" их (оккупантов - УНИАН) почти каждый день сейчас... Я думаю, что будет продолжение, а не только те объекты, которые были сегодня...",- подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина может дарить агрессору такие "подарки" ежедневно.

"Подарки еще будут", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ВСУ ударили по Дарьевскому мосту под Херсоном.

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