Среди пострадавших есть один ребенок.

В Херсонской области из-за российской агрессии погиб за минувшие сутки один человек, еще четверо - получили ранения, сообщила утром Херсонская областная военная администрация.

Отмечается, что среди пострадавших есть один ребенок.

По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 68 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины 17 июня. Выпустили 467 снарядов из артиллерии, минометов, авиации, РСЗО и беспилотников.

По Херсону враг выпустил 29 снарядов.

Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области.

Подрыв Каховской ГЭС - продолжается спасательная операция

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине и Николаевщине продолжается спасательная операция в связи с подрывом оккупантами Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Вследствие этого были подтоплены населенные пункты, а природе нанесен непоправимый ущерб. По состоянию на вчера, с этих территорий были эвакуированы 3614 человек, из которых 474 ребенка.

Вследствие подрыва Каховской ГЭС уже известно о 16 погибших - 14 на Херсонщине и двое - на Николаевщине. Без вести пропавшим считается 31 человек.

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