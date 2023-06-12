Погибли мужчина и пожилая женщина.

В Николаевской области уже известно о двух погибших в результате подтоплений из-за подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге начальник Николаевской ОВА Виталий Ким: "После теракта на Каховской ГЭС у нас в области есть две жертвы, два погибших человека. Это мужчина и пожилая женщина".

По его информации, в области подтоплен 31 населенный пункт, примерно 540 домохозяйств.

"Есть один населенный пункт-Афанасиевка, который как остров сейчас. Нет сообщения с ним через сушу. Там круглосуточно курсируют лодки", - добавил глава ОВА.

По словам Кима, сейчас есть запрет на купание везде по области из-за кишечной палочки. Запрет будет действовать, пока ситуация не стабилизируется.

"В районе подтопления, там где был у нас разлив, не было кладбищ, скотомогильников, захоронения агрохимикатов или каких-либо складов. То есть нас это не задело. Поэтому надеемся, что ситуация выровняется в ближайшие недели", - подчеркнул он.

Прогнозируя, когда в области уровень воды спадет до норм, чиновник ответил:

"По Николаеву она будет в норме уже сегодня, вода спала на 58 см. По реке Ингулец на сейчас от пикового значения минус 1,55 метра, но темп уходящей воды слабее. То есть вода будет возвращаться к норме - это где-то еще метра 4 - примерно неделю".

Также Ким призвал жителей не ходить на территории, с которых отходит вода, потому что там есть минная опасность.

"Там будут работать минеры. Не ходите, пожалуйста, это опасно", - предупредил он.

Подрыв Каховской ГЭС - жертвы и последствия

Как сообщал УНИАН, в Министерстве внутренних дел Украины вчера заявили о шестерых погибших - 5 На Херсонщине и 1 - на Николаевщине вследствие подтоплений территорий из-за подрыва Каховской плотины. Также 35 человек считаются без вести пропавшими, из них - 7 детей.

На Херсонщине и Николаевщине продолжается спасательная операция - эвакуация людей, животных, а также доставка еды и воды для тех, кто отказывается эвакуироваться. Спасательная операция проводится под обстрелами оккупантов.

Известно о 10 раненых, среди которых спасатели и полицейские.

По состоянию на утро 12 июня, в Херсонской области подтопленными остаются 46 населенных пунктов. В области шесть погибших в результате катастрофы.