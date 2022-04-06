В Луганской области российскую оккупанты могут через три-четыре дня пытаться идти в наступление.
Фиксируется постоянный подвоз новых вражеских сил, рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Мы фиксируем постоянный подвоз новых сил (неприятеля - Ред.), техники и людей, я думаю, что они планируют закончить подвоз всех резервов и дня через три-четыре будут пытаться проводить наступление", - сказал чиновник.
Председатель ОВА добавил, что защитники Украины "гостеприимно" встретят незваных гостей.
Напомним, РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля.
Противник сначала обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирное население и активистов, в частности, обстреливал города Луганской области.
6 апреля стало известно, что в результате вражеского обстрела Рубежного погиб один человек, а пять - получили ранения.