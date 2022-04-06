Зафиксирован подвоз противнику новых сил, отметил глава Луганской областной военной администрации.

В Луганской области российскую оккупанты могут через три-четыре дня пытаться идти в наступление.

Фиксируется постоянный подвоз новых вражеских сил, рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Мы фиксируем постоянный подвоз новых сил (неприятеля - Ред.), техники и людей, я думаю, что они планируют закончить подвоз всех резервов и дня через три-четыре будут пытаться проводить наступление", - сказал чиновник.

Председатель ОВА добавил, что защитники Украины "гостеприимно" встретят незваных гостей.

Напомним, РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирное население и активистов, в частности, обстреливал города Луганской области.

6 апреля стало известно, что в результате вражеского обстрела Рубежного погиб один человек, а пять - получили ранения.

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