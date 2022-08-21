В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 4 кораблей и катеров.

В Черном и Средиземном морях российские военные удерживают 10 носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 36 ракет. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 4 кораблей и катеров, а в Средиземном море - 5 носителей крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом к Азовскому морю совершили 38 судов (из них 9 судов двигались из пролива Босфор), к Черному морю - 33 судна (из них 11 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор).

В ВМС в очередной раз подчеркнули, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, 20 августа в ВМС ВСУ сообщали, что в Черном море на боевом дежурстве находятся два вражеских носителя оперативно-тактических ракет "Калибр", общий залп - 16 боеприпасов. В Средиземном море было пять носителей "Калибров".

В середине июля президент Владимир Зеленский говорил, что РФ уже выпустила по Украине более 3 тысяч ракет.

21 августа советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия попытается увеличить количество обстрелов Украины 23 - 24 числа (Украина будет отмечать День Независимости).

Вас также могут заинтересовать новости: