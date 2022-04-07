Защитники Украины, в частности, ранили по меньшей мере трех противников, поделился боец "Феликс".

На Луганщине воины одного из подразделений группировки Объединенных сил успешно атаковали врага, захватив его позиции и оружие.

Об этом сообщается на Facebook-странице операции Объединенных сил.

В частности, военнослужащий на позывной "Феликс" рассказал, что поисково-ударные действия прошли без потерь с нашей стороны, у врага - по меньшей мере трое раненых.

"Обнаружили позиции оккупантов на переднем крае. Они начали создавать сплошную линию обороны, вкапываться, укреплять свои позиции. На следующий же день мы решили их выбить оттуда, пока они не закрепились окончательно", - сообщил он.

По словам "Феликса", на захваченных позициях украинские защитники нашли несколько заброшенных захватчиками РПГ, подствольные гранатометы и выстрелы к ним, большое количество патронов к стрелковому оружию различных калибров и документы.

В целом украинским воинам противостояло до двух десятков вражеской пехоты на переднем крае, а также от трех до четырех десятков оккупантов в резерве.

"Их позиция была важна: они контролировали дорогу. Хорошо, что они не умеют воевать. Резервы, которые должны были прийти на помощь, побежали первыми. Скорости им прибавил наш миномет. Передовые позиции сначала отстреливались, но потом забрали раненых и бросились с поля боя следом", - добавил военнослужащий.

Напомним, Россия 24 февраля рано утром ворвалась на территорию Украины.

Враг сначала атаковал военные объекты, а потом и мирное население, в частности, в Киеве, Харькове, Чернигове, Мариуполе, Одессе и в Николаеве.

Ряд стран Запада ввели против РФ новые ограничительные меры.

6 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что противник на Луганщине может пытаться идти в наступление через три-четыре дня.

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