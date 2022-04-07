Враг возобновил наступление на Мариуполь, отметил советник главы Офиса президента.

Российские захватчики пытаются окружить украинские войска в зоне операции Объединенных сил, но это им не удастся.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в видеообращении в Facebook.

По его словам, военно-политическая обстановка вокруг Украины контролируемая руководством страны, Вооруженными силами и другими силами обороны.

"Напоминаю, что с 9 оперативных направлений, по которым противник наступал с начала войны, осталось 2,5 - это зона ООС (это Луганская область, это Мариуполь), в Херсонской области (где до недавнего времени противник еще пытался наступать, сейчас он находится в обороне)", - сказал Арестович.

Он отметил, что сейчас ожесточенные бои идут на юго-западе Луганской области: Рубежное, Попасная, Северодонецк.

"Это районы, где наши войска держат оборону, ходят в контратаки, останавливают врага в очень сложной обстановке. А также зона ООС, где противник развивает наступление от Изюма на юг, в общем направлении на Краматорск и Славянск, и пытается атаковать по линии Угледарск-Марьинка. Это попытка окружить наши войска, но я думаю, что она окажется бесполезной. Слишком неблагоприятная обстановка там для противника, хотя легко не будет, предупреждаю снова", - добавил Арестович.

Также он отметил, что противник возобновил наступление на Мариуполь, но украинские войска держатся, как бы тяжело им не было.

"Правительство Украины, военно-политическое руководство оказывают соответствующую помощь защитникам Мариуполя, жителям Мариуполя, такую как могут в данной конкретной оперативной обстановке", - подытожил советник руководителя ОП.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля ворвалась на украинскую территорию.

Сначала противник атаковал военные объекты, а потом и мирное население и активистов, в частности, в Киеве, Чернигове, Харькове, Мариуполе, Николаеве и Одессе.

Ряд западных государств ввели против России новые ограничительные меры.

6 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай предупредил, что на Луганщине враг может пытаться идти в наступление через три-четыре дня.

Вас также могут заинтересовать новости: