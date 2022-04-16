По словам президента, деоккупировано уже 918 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как в деоккупированных городах и селах государство возвращает нормальность жизни, которую россияне хотели уничтожить навсегда.

Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения.

"Продолжается восстановление нормальной жизни в тех наших областях и районах, откуда выгнали оккупантов. Объем работы действительно колоссальный. Деоккупированы уже 918 населенных пунктов различного масштаба, но одинаково значимых для нас, для Украины", - сказал Зеленский.

Он отметил, что проводится разминирование, возобновляется поставка электричества, воды и газа, восстанавливается работа полиции, почты, структур государственной и местной власти.

"На территории 338 освобожденных населенных пунктов начата работа гуманитарных штабов. Возобновляем оказание регулярной и экстренной медицинской помощи, работу образовательных структур там, где это действительно возможно. Потому что в целом, на этот день, российские войска разрушили или повредили уже 1 тысячу 18 образовательных учреждений по всей нашей стране", - заявил Зеленский.

Кроме того, началось восстановление дорог и железнодорожного сообщения. В частности, восстанавливается железнодорожное сообщение с Черниговом и Нежином, уже курсируют поезда между городами Сумской области. По словам президента, команды "Укравтодора" и "Укрзализныци" работают достаточно быстро, и он благодарен за эту оперативность.

"За то, что возвращают людям ощущение нормальности жизни, которое оккупанты пытались уничтожить навсегда", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, глава государства перечислил, от чего зависит завершение войны России против Украины. А также заявил, что Россия навсегда проиграла Украину.

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