Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский просит не опоздать с членством Украины в ЕС, как это произошло с санкциями в отношении России.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая с обращением к Европейского совета и народов Европы Зеленский поблагодарил ЕС за санкции против России, отметив "вы объединены, объединены вокруг нас. Но я хочу сказать, что было сделано так или иначе по-разному. Но еще раз - главное, вы объединились. И мы это действительно ценим".

"Вы применили санкции. Мы благодарны. Это мощные шаги. Но это было немножечко поздно. Потому что если бы было превентивно - Россия не пошла бы войной. По крайней мере, никто точно не знает, был шанс."Северный поток – 2" вы заблокировали. Мы вам благодарны. И это правильно. Но тоже было немного поздно. Потому что если бы было бы вовремя, Россия не создала бы газовый кризис. По крайней мере был шанс" - сказал президент Украины.

Он отметил, что теперь готовим членство Украины в Европейском Союзе. "Наконец. Вот тут я вас прошу - не опоздайте. Пожалуйста. Потому что за этот месяц вы сравнили эти миры, и вы все видите. Кто чего стоит. И что Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время. А у нас есть этот шанс" - подчеркнул Зеленский.

Напомним, лидеры НАТО согласились помогать Украине больше после эмоционального обращения Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости: