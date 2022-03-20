Сейчас, несмотря на все попытки врага прорвать оборону, украинские защитники стоят на своих позициях.

Председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк не исключает, что в ближайшее время враг осуществит попытку форсирования реки Ирпень.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Идет 25-й день борьбы с российскими захватчиками. Несмотря на все попытки врага прорвать оборону, наши защитники мужественно стоят на своих позициях. Во всех районах продолжается работа по наращиванию обороны. Все мы в повышенной боеготовности. Укрепляются блокпосты, возводятся оборонительные сооружения", - отметил председатель ОВА.

По словам Павлюка, во время осуществления очередной попытки наступления на Киев оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка.

В то же время, благодаря активным действиям подразделений Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставок горючего и продовольствия.

"Мы также видим, что враг постоянно перемещает свою технику. Пытается закрепиться, наладить логистику. Мы не исключаем, что в ближайшее время враг осуществит попытку форсирования реки Ирпень. Мы это видим и контролируем", - уточнил глава ова.

Он подчеркнул, что самое циничное, что делают оккупанты, - это хаотичный обстрел гражданских объектов.

В частности, сегодня враг осуществил авиаудар в направлении села Забуяння Бучанского района Киевской области.

"От обстрелов больше всего пострадали Бучанский, Броварской и Вышгородский районы. Ворзель, Буча, Ирпень, Макаров, Гостомель - враг пытается стереть эти населенные пункты с лица земли", - сообщил Павлюк.

По его словам, пока остаются обесточенными 499 населенных пунктов, а без газа - 69 населенных пунктов.

"Сейчас продолжается эвакуация гражданского населения по трем гуманитарным коридорам. С Броварских маршрутов удалось эвакуировать почти 4 тысячи жителей. К сожалению, маршрут Бородянка-Белая Церковь не заработал. Там ведутся активные боевые действия, поэтому эвакуировать оттуда людей - опасно", - добавил глава ОВА.

Напомним, по данным Павлюка, в области "активные боевые действия продолжаются, враг переходит к обороне рубежей, активно окапывается, проводит мероприятия по логистических маршрутах для пополнения боеприпасов, но не отказался от продолжения активных действий в сторону Киева".

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