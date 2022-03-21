Воинам одной из бригад удалось подбить современный российский основной боевой танк Т-90.

В Запорожской области вооруженные силы Украины подбили российский танк "Владимир".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"В Запорожской области поймали "Владимира". Да, воинам одной из бригад удалось подбить современный российский основной боевой танк Т-90 "Владимир". "Вове" изрядно наваляли, и он немного повесил "нос". Бьем врага! Вместе победим", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Луганщине украинские военные уничтожили три танка, БТР и тягач оккупантов. А бойцы "Азова" сообщили об уничтожении 2 танков, 17 российских оккупантов и о затоплении катера.

В целом, по информации Генерального штаба, по состоянию на 21 марта Вооруженные силы Украины уничтожили почти 500 танков оккупантов и, судя по всему, с ремонтом и производством танков в Российской Федерации начались проблемы.

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