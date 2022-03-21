Защитники Мариуполя всеми силами продолжают отбирать у врага возможность уничтожать жилые дома и убивать граждан.

Бойцы полка "Азов", которые защищают заблокированный Мариуполь, за минувшие сутки уничтожили 2 вражеских танка, 17 единиц живой силы и потопили катер "Раптор".

Об этом в Telegram сообщил полк "Азов".

"За минувшие сутки бойцами полка "Азов" было уничтожено 2 танка врага, 17 единиц живой силы оккупанта и потоплен вражеский катер пр. 03160 "Раптор". Захвачено трофейное вооружение врага, а именно: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберный пулемет "Корд", РПО "Шмель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защитники города всеми силами продолжают отбирать у врага возможность уничтожать жилые дома и убивать граждан.

"Борьба за украинский Мариуполь продолжается!",- подчеркнули в полку"Азов".

Как сообщал УНИАН, российские войска вызвали в Мариуполе гуманитарную катастрофу. По данным полка "Азов", в городе бомбы российских захватчиков падают каждые десять минут. Кроме танков и артиллерии, город обстреливают российские десантные корабли.

Командир полка "Азов" заявил, что в Мариуполе количество жертв среди мирного населения растет ежедневно, и сейчас составляет более 3 тысяч человек.

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