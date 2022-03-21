Свежая сводка от украинского командования содержит много интересных деталей.

По состоянию на 21 марта Вооруженные силы Украины уничтожили почти 500 танков оккупантов. Это огромное количество, которое нужно как-то компенсировать. И судя по новой информационной сводке от Генштаба ВСУ, с ремонтом и производством танков у Российской Федерации начались проблемы.

Предприятия корпораций "Уралзавод" и Челябинский тракторный завод приостановили свою работу. Причиной стала нехватка комплектующих иностранного производства. Упомянутые компании специализировались на ремонте и производстве танков, а также другой бронированной техники для нужд армии РФ.

Генштаб также сообщил о случаях дезертирства, которые продолжают фиксироваться в рядах оккупантов. В районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области российские захватчики завладели автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и выехали в сторону границы с Республикой Беларусь.

Война в Украине: другие данные от Генштаба

В отдельных временно захваченных поселениях в Запорожской области готовятся незаконные выборы в оккупационные администрации.

С целью организации так называемых "российских гумконвоев" интервенты сосредоточили в порту Бердянска колонну белых автомобилей КАМАЗ Министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область.

В одном из населенных пунктов враг создал пункт по ремонту техники с привлечением работников из РФ. На восстановлении находятся до 20 боевых машин.

В Новой Каховке Херсонской области оккупанты проводят проверку документов на блокпостах города с целью выявления и задержания местных жителей, участвовавших в АТО/ООС.

Среди тяжелораненых солдат российской армии наблюдается высокий процент смертности.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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