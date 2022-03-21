По состоянию на 21 марта Вооруженные силы Украины уничтожили почти 500 танков оккупантов. Это огромное количество, которое нужно как-то компенсировать. И судя по новой информационной сводке от Генштаба ВСУ, с ремонтом и производством танков у Российской Федерации начались проблемы.
Предприятия корпораций "Уралзавод" и Челябинский тракторный завод приостановили свою работу. Причиной стала нехватка комплектующих иностранного производства. Упомянутые компании специализировались на ремонте и производстве танков, а также другой бронированной техники для нужд армии РФ.
Генштаб также сообщил о случаях дезертирства, которые продолжают фиксироваться в рядах оккупантов. В районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области российские захватчики завладели автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и выехали в сторону границы с Республикой Беларусь.
Война в Украине: другие данные от Генштаба
- В отдельных временно захваченных поселениях в Запорожской области готовятся незаконные выборы в оккупационные администрации.
- С целью организации так называемых "российских гумконвоев" интервенты сосредоточили в порту Бердянска колонну белых автомобилей КАМАЗ Министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область.
- В одном из населенных пунктов враг создал пункт по ремонту техники с привлечением работников из РФ. На восстановлении находятся до 20 боевых машин.
- В Новой Каховке Херсонской области оккупанты проводят проверку документов на блокпостах города с целью выявления и задержания местных жителей, участвовавших в АТО/ООС.
- Среди тяжелораненых солдат российской армии наблюдается высокий процент смертности.
Война Российской Федерации против Украины
- Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.