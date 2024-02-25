Россия никогда не согласится за столом переговоров отдать завоеванные земли.

Долгожданное контрнаступление в прошлом году провалилось. Президент Владимир Зеленский был вынужден тихо признать новую военную реальность. Стратегия администрации президента Джо Байдена заключается в поддержке Украины до окончания президентских выборов в США в надежде истощить российские силы в длительной войне, пишет Time.

Отмечается, что эта стратегия кажется достаточно разумной, но содержит одно чрезвычайно важное следствие и один потенциально катастрофический изъян. Следствием того, что Украина перешла в оборону на неопределенное время, даже если она это делает успешно, является то, что территории, которые сейчас оккупированы Россией, потеряны. Кремль никогда не согласится за столом переговоров отдать завоеванные земли.

"Это не значит, что нужно требовать от Украины формальной сдачи этих земель, потому что это было бы невозможно ни для одного украинского правительства. Но это означает, что, как предлагал Зеленский в начале войны по Крыму и восточному Донбассу, территориальный вопрос придется отложить для будущих переговоров", – говорится в статье.

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По словам автора, такие переговоры могут продолжаться десятилетиями без разрешения или возобновления конфликта. В прошлом году многие украинцы были готовы принять потерю некоторых территорий как цену мира, если не удастся отвоевать их на поле боя и если альтернативой будут годы кровопролитной войны с малыми шансами на успех.

Однако сторонники полной украинской победы возлагали надежды от слишком оптимистичных до магических. Была идея, изложенная среди других отставным генералом армии США Беном Ходжесом, что Россию можно победить и даже изгнать из Крыма с помощью ракетных обстрелов большой дальности.

"Это глупость. Украинцы добились заметных успехов в борьбе с российским Черноморским флотом, но чтобы вернуть Крым, им нужно было бы иметь возможность высадить массовый десант, чрезвычайно сложную операцию, которая значительно превышает их возможности с точки зрения кораблей и людей. Атаки на российскую инфраструктуру – это лишь булавки, учитывая размер и ресурсы России", – пишет издание.

Более реалистичным является предположение, что, защищаясь в этом году, украинцы смогут успешно контратаковать в 2025 году, если получат больше западного оружия.

Российская стратегия выглядит другой. Они втянули украинцев в длительные сражения за небольшие территории, такие как Авдеевка, где они полагались на превосходство в артиллерии и боеприпасах, чтобы истощить их постоянными бомбардировками.

"Чтобы украинцы имели шанс, военная история показывает, что им нужно будет преимущество 3:2 в живой силе и значительно больше огневой мощи. Украина пользовалась этими преимуществами в первый год войны, но теперь они принадлежат России, и очень трудно понять, как Украина может их восстановить", – указывает автор.

Также ВСУ мешает угроза дефицита боеприпасов. Официальные лица США должны признать, что даже если помощь будет продолжаться, нет реалистичных шансов на полную победу Украины в этом или следующем году. Даже если украинцы смогут нарастить свои силы, Россия может еще больше углубить свою оборону.

"Администрация Байдена имеет сильный стимул проверить президента Владимира Путина на искренность или неискренность его заявлений о том, что Россия готова к мирным переговорам. Успешный мирный процесс, несомненно, предусматривал бы некоторые болезненные уступки со стороны Украины и Запада. Однако боль будет больше эмоциональной, чем практической, и мирное урегулирование должно предусматривать отказ Путина от плана, с которым он начал войну, превратить всю Украину в вассальное государство России и признать территориальную целостность Украины в пределах ее де-факто нынешние границы", – пишет издание.

Отмечается, каким бы болезненным ни было сегодня мирное соглашение, будет намного болезненнее, если война будет продолжаться и Украина потерпит поражение.

Война с РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина будет не только обороняться, но и готовиться к новому контрнаступлению. Он заявил, что в войне с такой большой страной как Россия оборона также является вызовом. Президент добавил, что на сегодня это задача номер один.

Ранее УНИАН писал, что если Украина в этом году сможет вести умную оборонительную войну, то в следующем году наши Вооруженные силы смогут пойти в еще одно контрнаступление.

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