В некоторых селах оккупанты врываются в человеческие дома, выгоняют их на улицы и отбирают еду.

Пользуясь отсутствием гуманитарных коридоров, оккупанты устроили "марши вооружения" по Сумщине.

Об этом руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в своем Telegram-канале.

"Двадцать первый день войны. Сложный. Пользуясь отсутствием гуманитарных коридоров, рашисты сегодня решили устроить "марши вооружения" по Сумщине. Повылезали из всех дыр, как крысы", - отметил он.

По словам Живицкого, села, куда заходит враг на ночевку, страдают от рук оккупантов больше всего: они врываются в человеческие дома, выгоняют людей на улицы и забирают еду: режут скот и домашнюю птицу.

"Проклятые нелюди мародерствуют и ведут себя хуже фашистов. То, что они делают - это даже не фашизм или терроризм, это хуже. Для таких бесчеловечных издевательств нужно новое слово. Проклятые орки", - подчеркнул он.

Глава ОВА подчеркнул, что каждый шаг российских террористических войск видят.

"И делаем с ними то, что и имеем! А достижений у нас немало. Сегодня отбивали у диких орков свой Ахтырский район. Ночью горели задницы в тростянецких оккупантов! Они получили по заслугам, наши "ювелиры" из ВСУ выбили их артиллерийские позиции... В Боромле удалось уничтожить несколько САУ и БУК российских орков, также попавших в их склад боеприпасов", - сообщил Живицкий.

По его словам, также несколько часов подряд длился бой за Великую Писаревку, где российские враги сегодня "видели ад наяву".

"Каждый орк должен понимать: он пришел на Сумщину сдохнуть. Когда нога русского фашиста ступает на нашу землю - это означает его собачью смерть. Это месть за каждую капельку крови, каждое страдание, каждое переживание наших людей. Наших детей. На Сумщине по плану скоро посевная. Как раз органические удобрения жареных орков пригодятся", - добавил глава ОВА.

Напомним, на Сумщине снова не удалось согласовать "зеленые коридоры" для эвакуации.

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