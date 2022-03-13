По словам главы ОВА, власти не прекращают работу по организации путей эвакуации для мирных жителей.

На Сумщине сегодня, в воскресенье 13 марта "зеленых коридоров" не будет.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

"Сумщина. 13 марта "зеленых коридоров" не будет", - отметил он.

Живицкий подчеркнул, что власти и дальше продолжают работать над организацией коридоров.

Как сообщал УНИАН, украинская власть пытается расширить географию гуманитарных коридоров.

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