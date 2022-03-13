Власть и дальше продолжает работать над организацией безопасной эвакуации / фото t.me/Zhyvytskyy
На Сумщине сегодня, в воскресенье 13 марта "зеленых коридоров" не будет.
Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.
"Сумщина. 13 марта "зеленых коридоров" не будет", - отметил он.
Живицкий подчеркнул, что власти и дальше продолжают работать над организацией коридоров.
Как сообщал УНИАН, украинская власть пытается расширить географию гуманитарных коридоров.