Изоляторы специально освободили от преступников.

Оккупанты незаконно арестовывают украинцев в Херсонской области и Мелитополе, а потом отправляют в следственные изоляторы Крыма. Там мирных граждан жестоко пытают.

Соответствующей информацией поделился национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев в прямом эфире телеканала "Рада".

"[В Крыму] сообщают, что освободили СИЗО и этапировали многих заключенных. Теперь следственные изоляторы заполняют арестованными из оккупированной территории Херсонской области, а также Мелитополя", — сообщил Джемилев.

Лидер крымских татар рассказал, что оставшимся заключенным строго запретили контактировать с украинскими пленными. К незаконно арестованным гражданам никого не пускают.

В СИЗО жителей юга Украины жестоко пытают. Подробностями на этот счет Джемилев не поделился, так как получить информацию из следственных изоляторов крайне тяжело — россияне пытаются всячески скрывать свои преступления.

Напомним, недавно стало известно, сколько украинцев принудительно депортировали в РФ и Беларусь. По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, их количество достигло 674 тысяч.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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