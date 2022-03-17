Президент уверен в том, что"мы сможем быстро отстроить наше государство, какими бы ни были убытки".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство восстановит утраченные в результате боевых действий или обстрелов дома и квартиры каждого украинца.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Мы уже работаем над программами восстановления нашей страны после войны. Я обещаю каждому, каждому украинцу, который потерял свой дом, который потерял свою квартиру в результате боевых действий или обстрелов, что государство восстановит все. Восстановит самостоятельно", - отметил президент.

Зеленский заявил, что уверен в том, что "мы сможем быстро отстроить наше государство, какими бы ни были убытки".

"Это будет историческим восстановлением. Проектом, который будет вдохновлять мир так же, как и наша борьба за нашу свободу. Как и наша борьба за нашу Украину", - подчеркнул он.

Напомним, также президент еще раз подчеркнул, что Украина смогла присоединиться к европейской энергосети.

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