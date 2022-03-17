Президент подчеркнул, что даже во время наибольшего испытания для Украины страна смогла присоединиться к европейской энергосети.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина не может больше доверять имеющимся институтам, а должна искать новые гарантии и создавать новые инструменты.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Война не прекращается. Военные преступления России не прекращаются. Российская экономика еще способна удерживать их военную машину. Поэтому нужны новые пакеты санкций против России. Мир должен наконец признать официально, что Россия стала государством-террористом. А главное - Украина должна получить большую поддержку. Еще большую, чем мы получаем сейчас. Системы противовоздушной обороны. Самолеты. Достаточное количество летального оружия и боеприпасов, чтобы останавливать российских оккупантов", - подчеркнул президент.

Он отметил, что во время выступления в Конгрессе США обратился и к США, и до всех ответственных государств по созданию нового объединения U-24, союза, который будет гарантировать, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира быстро и эффективно.

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"Сразу, не через недели, месяцы, годы, а за первые 24 часа от нападения. Мы не можем больше доверять имеющимся институтам. Мы не можем надеяться на то, что бюрократы в международных организациях изменятся так быстро. Поэтому мы должны искать новые гарантии. Создавать новые инструменты. Брать тех, кто имеет храбрость, и делать то, чего требует справедливость. Мы уже доказали, что можем делать исторические вещи. Это не только наше сопротивление. Не только оборона", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что даже во время наибольшего испытания для Украины страна смогла присоединиться к европейской энергосети.

Теперь Украина может пользоваться перетоками электричества из Евросоюза, к чему шла десятки лет.