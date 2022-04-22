Данилов отмечает, что ключевых этапов войны, таких, к примеру, как битва за Донбасс, может быть еще много.

В России планировали создать концентрационные лагеря для украинцев.

Об этом сообщил глава СНБО Украины Алексей Данилов.

"Не только Путин принял решение о масштабном вторжении. Это решение высшего политического руководства России. Задача русистской орды - уничтожить нашу страну, наш народ, колонизировать Украину. В Западной Сибири Путин и Шойгу планировали создать концентрационные лагеря для украинцев, чтобы они строили новые города. Нет сомнений, что Россия не остановится. Пока мы не выгоним их со всех наших территорий, в том числе и с Крыма, война не закончится", - отметил Данилов.

Он отмечает, что ключевых этапов войны, таких, к примеру, как битва за Донбасс, может быть еще много.

"Украинские войска держат оборону, более того, регулярно контратакуют. Срочно нужно тяжелое вооружение. Мы благодарны всем, кто помогает. Мы благодарны, что в нас поверили. Но вопрос времени жизненно важен", - подчеркнул Данилов.

Напомним, Зеленский назвал количество насильственно вывезенных в РФ украинских граждан. Как отметил президент, их пытаются перевезти в отдаленные регионы РФ и всячески препятствуют попыткам возвращения в Украину.

По даннім западных СМИ, незаконно депортированных украинцев действительно отправляют в самые отдаленные и неблагоприятные регионы Российской Федерации. Их вывозят в Сибирь, Чечню, на Дальний Восток и Северный Кавказ.

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