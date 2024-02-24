При этом Коваленко считает, что Запад не будет побуждать Украину к переговорам с Россией.

Война с таким врагом как Россия может происходить исключительно по одному сценарию – это война на истощение. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Фактически с конца 2023 года мы начали наблюдать первые достаточно весомые признаки того, что это действительно война на истощение. То, что происходило в 2022 году – это был совсем другой формат войны, где страна, ставшая жертвой агрессии, использовала на 80% оборонительные действия, а на 20% – контрнаступательные. То есть вела достаточно агрессивную оборону", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

Сейчас, по словам Коваленко, мы можем наблюдать совсем другой формат. Это оборонительные действия с акцентом на истощение врага любыми средствами.

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В то же время комментируя вопрос о том, возможен ли сценарий, где поддержка Запада будет становиться меньше, а страны-партнеры будут побуждать Киев к переговорам с Россией, эксперт ответил, что такой вариант не является реалистичным.

"Я не считаю это реалистичным хотя бы по одной простой причине. Наши партнеры хорошо понимают, что переговоры с Москвой, а также любые договоренности с Москвой – это исключительно возможность предоставить Москве ресурсы на восстановление своего потенциала и начало боевых действий уже против самой Европы", – резюмировал он.

Война в Украине: важные новости

24 февраля – ровно два года с того дня, как Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Британская разведка проанализировала потери российских оккупантов за эти месяцы – подтвержденные потери РФ включают более 2700 танков и 5 тыс. БМП и БТР, убито и ранено около 350 тыс. военнослужащих РФ.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем обращении ко второй годовщине полномасштабной войны подчеркнул, что эти два года превратили десятилетнюю войну в самую масштабную в Европе со времен Второй мировой. Он добавил, что сегодня ВСУ продолжают биться за свободу, чтобы каждый украинский город или село, не стало очередной Бучей, Бахмутом или Авдеевкой.

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