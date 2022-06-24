Во время оккупации подозреваемые бесчинствовали в селах Вишневое, Слобода и Лукашовка.

На Черниговщине сообщили о подозрении трем военнослужащим РФ, которые пытали местных жителей во время оккупации.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в период временной оккупации сел Вишневое, Слобода и Лукашовка эти лица в группе с другими военными РФ врывались в дома мирных жителей и, угрожая расстрелом, требовали информацию о расположении личного состава и техники ВСУ.

Не получив ответа, захватчики отдавали приказы подчиненным издеваться над людьми и сами непосредственно принимали в этом участие.

"По показаниям одного из потерпевших, российские военнослужащие били его оружием и металлическими предметами, угрожали убить жену и сына, а потом вылили на него три бутылки легковоспламеняющейся жидкости и угрожали поджечь", - говорится в сообщении.

Другого потерпевшего преступники удерживали в морозную погоду в неотапливаемом складском помещении, где над ним издевались и избивали. Его мать пожилого возраста оккупанты держали в грузовом отделении автомобиля. Также захватчики отобрали у мужчины машину и использовали ее для перевозки награбленного у местных жителей имущества.

"Жестокое обращение захватчиков с мирным населением на оккупированных территориях подтверждено многочисленными свидетельствами очевидцев и потерпевших, которые опознали военных преступников по фотографиям", - отметили в СБУ.

Фигурантам производств заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, то есть жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории по предварительному сговору группы лиц). Устанавливаются личности других военнослужащих РФ, причастных к совершению преступлений против мирного населения Украины.

Как сообщал УНИАН, суд в Украине осудил первого российского военного Вадима Шишимарина за умышленное убийство гражданского на Сумщине до пожизненного лишения свободы.