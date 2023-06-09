Противник не ожидал, что получит настолько мощный природный удар, полагает бывший заместитель главы Службы безопасности Украины.

После того, как российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, они отступили от места катастрофы на расстояние до 20 километров.

Враг не ожидал настолько мощного природного удара и больше всего боится, что на этом фоне Вооруженные силы Украины прорвут их линию обороны, выйдут на берег Азовского моря и перекроют доступ на территорию временно захваченного Крыма, рассказал бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун в эфире телеканала "FreeДом".

По его словам, если нашим защитникам удастся достичь таких успехов, то группировка противника, которая находится в Херсонской и Запорожской областях, окажется в оперативном окружении. Эксперт добавил, что для врага это самая большая проблема.

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"Есть информация о том, что они (россияне - Ред.) вынуждены были отступить на 15-20 километров от места катастрофы. Они не ожидали, что природа настолько сильно ударит именно по ним, в первую очередь… все силы (противника - Ред.) брошены и на Запорожское направление, чтобы попытаться, даже теоретически, убрать угрозу, которая может возникнуть с прорывом ВСУ…", - отметил генерал-майор.

Последствия подрыва ГЭС в Украине - сегодня это стоит знать

Враг 6 июня рано утром подорвал Каховскую дамбу. В результате полного уничтожения дамбы вода начала неконтролируемо вытекать из Каховского водохранилища, было затоплено много населенных пунктов, есть жертвы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что противники уничтожили Каховскую ГЭС для того, чтобы наши воины не пошли в контрнаступление на Херсонском направлении.

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что подрыв дамбы противником не навредит наступательным действиям.

Экс-сотрудник внешней разведки Комитета госбезопасности СССР Александр Зеленко полагает, что россияне не планировали полностью уничтожать Каховскую ГЭС. По мнению эксперта, враги "прокололись", поскольку упала вся дамба, и их смыло.

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