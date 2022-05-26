Значительное число респондентов также испытывают беспокойство, страх и ужас.

Война России больше всего вызывает у украинцев гнев и отвращение, а также гордость за Украину и армию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 13 по 18 мая.

"Топ-эмоции, которые у украинцев вызывает война России против Украины: гнев, возмущение, ненависть, отвращение, а также гордость за Украину и армию и тревога, и страх", - отметили социологи.

В частности, среди тех, кто до 24 февраля и на момент проведения опроса проживали на подконтрольной власти Украины территории, гнев, возмущение, ненависть и отвращение чувствуют 54% украинцев, 53% чувствуют гордость за Украину и украинскую армию, 37% - тревогу, страх и ужас, а 19% - шок.

В то же время, среди тех, кто после 24 февраля выехал из оккупированной на подконтрольную власти Украины территорию, гнев, возмущение, ненависть и отвращение чувствуют 51% украинцев, 37% чувствуют гордость за Украину и украинскую армию, 45% - тревогу, страх и ужас, а 19% - шок.

Среди тех, кто сейчас проживает на оккупированной территории, гнев, возмущение, ненависть и сразу чувствуют 46% опрошенных, гордость за Украину и украинскую армию - 41%, тревогу, страх и ужас - 39%, а шок - 22%.

"Важно видеть, что даже среди тех, кто проживает в условиях оккупации, 41% испытывают гордость за Украину и армию", - говорится в результатах опроса.

***КМИС провело опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на подконтрольной Украине до 24 февраля.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Впрочем, социологи отмечают, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но при этом полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Вас также могут заинтересовать новости: