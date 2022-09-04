Тотальное военное поражение конвертируется в политический провал, отметил экс-депутат Госдумы.

Если армия Российской Федерации в Украине потерпит тотальное поражение – покинет всю территорию нашего государства, в том числе и Крым, и Донбасс, то власти президента РФ Владимира Путина наступит конец.

Российские власти в таком случае окажутся под жестким внутренним и внешним давлением, поделился прогнозом экс-депутат Госдумы, юрист и правозащитник Марк Фейгин в интервью Obozrevatel.

Эксперт отметил, что тотальное военное поражение конвертируется в политическое поражение.

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"...Мой прогноз: процессы, которые запустятся в этом случае (в случае тотального поражения России в Украине – Ред.), однозначно будут иметь революционный характер. Причем не обязательно это будет революционный реванш либерального толка. Но власть вряд ли удержится, если произойдет такое масштабное военное, геополитическое поражение. Безусловно, власти Путина наступит конец", – считает Фейгин.

Напомним, Россия начала агрессию против Украины весной 2014 года – захватила Крым, вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Агрессивные действия РФ осудил почти весь мир.

Рано утром 24 февраля Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Вооруженные силы Украины дают врагу достойный отпор. По состоянию на 3 сентября на нашей земле уже ликвидировали примерно 49 050 противников.

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