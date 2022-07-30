Наступление ВСУ на областной центр уже началось.

Освобождение Херсона станет концом диктаторского режима президента России Владимира Путина. После проигрыша ему не удастся удержать власть.

Об этом политолог Андрей Пионтковский заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Диктатор, проигравший войну, - он уже не остается диктатором. В криминальных структурах, а именно такой структурой является военно-политическое руководство России, пахан, которого опустили, это уже не пахан. Вы представляете, какие ставки сейчас? Мы говорили о санкциях, о перспективах военных операций - все сейчас крутится вокруг фигуры Путина лично", - пояснил эксперт.

По его словам, наступление ВСУ на Херсон уже началось и российские войска будут вынуждены бежать с юга Украины. В частности, первой атакой стала ликвидация трех мостов.

"Все военные эксперты отмечают, что это уже будет не сценарий Второй мировой войны, когда огромные массы людей бросались на штурм. Инструмент войны сегодня - артиллерийские дуэли. Они уже начались очень конкретно. И в конце концов перед Россией возникла ужасная для Путина перспектива: эти части, закрепившиеся на правом берегу Днепра, будут вынуждены бежать оттуда под ударами HIMARS и гаубиц", - подытожил Пионтковский.

Напомним, ранее российский оппозиционный политик Марк Фейгин спрогнозировал, к чему приведет освобождение Херсона.

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