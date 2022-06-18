Он также рассказал, в каком случае Путин может напасть на Польшу и страны Балтии.

Если Россия будет продолжать обстрелы пограничных с Польшей районов Украины, то Варшава может взять на себя противовоздушную оборону над западными областями.

Об этом заявил бригадный генерал, экс-руководитель Бюро нацбезопасности Польши Станислав Козей в интервью Onet.

Говоря о техническом оснащении Украины и РФ, польский генерал отметил, что по сравнению с началом войны украинцы имеют немало современной военной техники с Запада. Россияне в этом случае проигрывают, поскольку опираются на устаревшее, советское или постсоветское оборудование. Однако количественно, очевидно, РФ все-таки до сих пор представляет серьезную угрозу.

Характеризуя ситуацию с воздушной безопасностью в Украине, Козей предположил возможность противоракетной защиты западных областей, учитывая близость ракетных ударов к польской границе.

"Мы имеем аргументы для того, чтобы обеспечить превентивное страхование и сообщить об этом России. Если она не перестанет атаковать наш границу ракетами большой дальности, то со дня на день мы можем ввести противоракетный защита над Западной Украиной", – сказал экс-руководитель БНБО Польши.

Он подчеркнул, что Россия уже проиграла войну на политическом и стратегическом уровне. Вместе с тем он не сомневается в том, что Россия выйдет из РФ в Украине явно ослабленной.

Ее стратегические возможности уменьшатся, позиции на международной арене значительно ухудшатся, а уровень жизни россиян значительно упадет. В этом смысле можно сказать, что Россия проигрывает эту войну", - отметил Козей.

Козей также отметил важность битвы за Донбасс.

"Ее результат может оказаться решающим для будущего Украины, а также и для стран Балтии и Польши. Потенциальное нападение путинских войск на Польшу и страны Балтии – это не политическая выдумка, очень вероятная ситуация, которая может возникнуть. Но лишь в том случае, если РФ одержит полную победу над Украиной. Кремль видит победу так: победа на Донбассе, успешная атака на Одессу, завоевание всего юга, смещения Зеленского и установление пророссийского правительства (по модели Лукашенко). Если бы РФ это удалось, то это была бы очень опасная ситуация. На волне эйфории относительно победы русский народ будет упорнее нести бремена, связанные, в частности, с санкциями. И будет готов "добивать Запад", – говорит Козей.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины. В результате российский рубль "упал на дно" из-за множественных санкций, в том числе ограничений на валюту, и разрывов торговых связей.

В связи с этим союзники Украины начали активно помогать как в гуманитарной сфере, так и в военной. Одним из самых активных помощников в борьбе с оккупантами стала Польша.

Так, президент Польши Анджей Дуда сегодня, 8 июня, начал турне по европейским странам ради поддержки интеграции Украины в ЕС. Сначала он должен был отправиться в Португалию, затем посетить Италию и Румынию. По его словам, Варшава отправила Киеву более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники в рамках военной помощи.

В свою очередь Москва пытается ухудшить отношения между Украиной и Польшей, распространяя фейки. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Варшава якобы переходит к захвату территорий на западе Украины.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров вновь заявил о захват украинской территории Польшей.

"Польша и те руководители, которые допускают подобные сентенции, наверное, им лучше посоветовать заниматься изучением истории, своей собственной истории и тех событий, которые лежат в основе польской истории. Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию", – заявил дипломат.

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