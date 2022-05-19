Алексей Данилов назвал легкомысленными заявления о близком окончании боевых действий.

Заявления о том, что война закончится в мае или через неделю, легкомысленные. Российская Федерация не настолько слабая, как хотелось бы украинцам. А дальнейшая ситуация на фронте будет зависеть от поставок западного вооружения.

Такие заявления сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью порталу "Новое время".

"Те люди, которые говорят, что война закончится в мае или через неделю — легкомысленны. Это очень тяжелый и многокомпонентный процесс, а помощь наших партнеров оружием является ключевым на сегодняшний день моментом определения ситуации. В зависимости от того, что и в какие сроки будет снабжаться, весы будут шататься то в одну, то в другую сторону", — сообщил Данилов.

По словам секретаря СНБО, Россия не так слаба, "как бы нам хотелось". Однако сейчас на фронте удалось достичь определенного паритета. Оккупантам очень тяжело продвигаться вперед, поэтому они задействуют подводные лодки, флот и прочие военные компоненты.

"Но я обращаю внимание: то, что касается самолетов, стратегической авиации, то, что касается бомбардировки нашей территории ракетами, обладающими очень мощными, впечатляющими способностями, все это продолжает работать по нас почти каждый день", — подчеркнул Данилов.

Напомним, ранее стало известно, что военное положение хотят продлить на три месяца. По словам представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского, такой срок обусловлен сложностями организации контрнаступления. Советник главы ОП Алексей Арестович тоже считает, что до осени война вряд ли закончится.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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