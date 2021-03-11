В Организации Объединенных Наций (ООН) заявляют, что с начала войны на Донбассе - с апреля 2014 года - погибли более 3,3 тысячи гражданских лиц.
Читайте такжеЭксперт советует Зеленскому продвигать идею введения миротворцев ООН на ДонбассОб этом говорится в докладе ООН о правах человека в Украине, которая охватывает период с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года.
«С начала конфликта Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало в общей сложности гибель 3 тысяч 375 гражданских лиц. По оценкам, количество раненых гражданских лиц превышает 7 тысяч», - говорится в докладе.
Сегодня,
11 марта, председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года на Донбассе трое гражданских лиц были ранены в результате активных боевых действий, но ни одно гражданское лицо не было убито.
«Однако Управление верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено постоянным большим числом жертв среди гражданского населения, в частности детей, пострадавших от взрывов мин и взрывоопасных остатков войны. В частности, за отчетный период в результате взрывов погибли 8 человек и ранены 28 человек», - подчеркнула Богнер.
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