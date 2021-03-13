12 марта в результате вражеского снайперского огня недалеко от населенного пункта Марьинка один украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью.
Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.
Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз осуществили обстрел позиций украинских защитников.
"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сказано в сообщении.
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