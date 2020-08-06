СММ ОБСЕ впервые с начала работы на Донбассе не зафиксировала нарушений

Всего с начала последнего перемирия СММ ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение режима прекращения огня.

ОБСЕ впервые не зафиксировала нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

За последние сутки ни одного нарушения не было ни в Донецкой, ни в Луганской областях, говорится в отчете Специальной мониторинговой мисии ОБСЕЄ, передает РБК-Украина.

Так, обстрелов и взрывов не было в течении последних суток.

"Впервые с тех пор, как Миссия начала систематический сбор данных, за отчетный период она не зафиксировала нарушений режима прекращения огня как в Донецкой, так и в Луганской областях", - говорится в отчете.

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Также отмечается, что днем ранее наблюдатели зафиксировали три нарушения в Донецкой области и два - в Луганской.

Всего с начала последнего перемирия СММ ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение режима прекращения огня.

Как известно, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СMM) начала свою работу 21 марта 2014 на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, по словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, Украина хочет, чтобы российские офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Это позволит добиться постоянного режима тишины.

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