В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом пресс-центр штаба ООС сообщает в вечерней сводке.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид», в пригороде Авдеевки, вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов.
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Кроме того, неподалеку Новомихайловки противник вел огонь из стрелкового оружия, а возле населенного пункта Пищевик - из автоматических станковых гранатометов.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
"Боевых потерь среди наших защитников нет", - уточнили в штабе.
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