В частности, речь идет об отсутствии доступа к оккупированным территориям, а также истечении срока давности преступлений.

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал о проблемах расследования преступлений, связанных с войной на Донбассе и оккупацией.

Как передает корреспондент УНИАН, во время ежегодной «правозащитной НЕконференции» он отметил, что ряд уголовных производств пока не имеют шансов быть должным образом расследованы из-за того, что нет доступа на неподконтрольные Украине территории или лица, совершившие эти преступления, находятся на этих территориях.

«Кроме того, есть срок давности. Если истечет, например, 10-летний срок давности, то большая часть преступлений будут рассматриваться уже только в историческом плане, и должным образом проводить расследование уже нельзя будет», - отметил он.

Павличенко подчеркнул, что это лишь один из факторов. «Ведь еще и человеческая память имеет такую особенность, что во многом стирает негатив и те детали, которые позволили бы выяснить реальное положение дел», - отметил он.

Правозащитник добавил, что со временем свидетели забывают детали преступлений, а правоохранителям труднее определять статус участников преступления и квалифицировать его.

В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова отметила, что в настоящее время правоохранительные органы ненадлежащим образом квалифицируют совершенные в условиях войны преступления.

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По ее словам, менее 1% таких производств квалифицируют как преступления, совершенные в условиях военного конфликта.

Однако, Свиридова напомнила, что правоохранительные органы Крыма, действующие на подконтрольной территории Украины, с 2016 года документируют и расследуют такие преступления.

Она также рассказала, что концепция переходного правосудия, которая в сентябре передана на рассмотрение в Офис президента, предусматривает создание определенного уполномоченного органа по установлению правды о войне в структуре исполнительной власти.

По словам заместителя постпреда президента в АРК, это должен быть независимый орган, который должен исследовать и обнародовать надлежащим образом установленные факты о наиболее резонансных событиях или масштабных факты нарушения прав человека, совершенные в условиях войны.

«Это очень сложный механизм, но он использовался в разных странах, в том числе в сфере поиска общей правды и создания площадки, где можно услышать позиции и пострадавших в вооруженном конфликте и лиц, причастных к совершению преступлений», - пояснила Свиридова.

Однако, она уточнила, что пока неизвестно, будет ли такой орган создан.

Закон об амнистии в ОРДЛО: кого он будет касаться

17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права (№2689), что позволит привлечь к ответственности военных преступников. В частности, речь идет о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины, изменения в закон "О применении амнистии в Украине", а также технико-юридические изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины. В законе о применении амнистии предлагается установить, что амнистия не применяется к преступлениям против мира и безопасности человечества, предусмотренные этим новым статьям УК, а также статьям кодекса в отношении преступлений агрессии, геноцида и преступлений против человечности.

18 сентября во время Часа вопросов к правительству в парламенте вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что Кабинет министров предложит Верховной Раде пакет законопроектов относительно переходного периода, в частности, относительно механизмов переходного правосудия. Чиновник отметил, что после "горячей" фазы любого конфликта наступает переходный период, и его важной частью является создание механизмов переходного правосудия. "Согласно принципам ООН, это право на правду и право на справедливость. Это компенсация жертвам агрессии, это ответственность. Нам нужен закон об ответственности. Нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники. Кто подпадает под амнистию, а кто, ни в коем случае, и должен понести наказание по полной", - подчеркнул Резников.

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Автор: УНИАН