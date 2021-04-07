Разведывательная группа К-2 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины показала на видео момент уничтожения наблюдательного поста и блиндажа боевиков на Донбассе.
Читайте такжеУкраинские военные показали взрыв позиций боевиков "Востока" (видео)Ролик в среду, 7 апреля, опубликован на канале группы в YouTube.
"И снова где-то на территории Донецкой области (еще до так называемого перемирия) была огневая точка "бравых" воинов "бригады "Восток" Саши Ходока. Наемникам не сиделось мирно каждый день, да и вечером или ночью они вели обстрелы наших позиций из различного вооружения. Поэтому разведчики приступили к делу. Провели комплекс разведки разнообразными средствами, и в одно солнечное утро, когда сепаратисты и их кураторы из России начали очередной обстрел наших позиций, нанесли огневой удар в ответ из незапрещенного вида вооружения", - сообщается в описании видео.
Со слов украинских военных, блиндаж и наблюдательный пост были уничтожены полностью, а несколько боевиков "Востока" там "остались слушать Кобзона", то есть, скорее всего, погибли.
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