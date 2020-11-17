Режим прекращения огня пока сохраняется в полной мере.

За прошедшие сутки, 16 ноября, со стороны боевиков на Донбассе зафиксировано одно нарушение в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В течение дня наблюдалась тишина, однако в вечернее время из временно оккупированного поселка Пикузы враг открыл огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутово", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было, утверждают в ООС.

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За текущие сутки, 17 ноября, режим прекращения огня пока сохраняется в полной мере.

Война на Донбассе: нарушение перемирия со стороны боевиков

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты регулярно совершают обстрелы позиций украинских военных, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

В частности, 30 октября в 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины. Это были морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.

30 октября участники ТКГ раз договорились соблюдать режима прекращения огня.

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Автор: Александр Топчий