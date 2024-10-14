Украину называют "испытательной лабораторией для будущей войны" только в разработке технологий и военном использовании БПЛА.

Искусственный интеллект (ИИ) повысил уровень точности украинских беспилотников с ниже 50 процентов в 2023 году до почти 80 процентов в этом году. Об этом пишет Kyiv Post.

Отмечается, что ИИ играет все более важную роль на поле боя во время войны в Украине - в частности, в повышении способности беспилотников нацеливаться на врага. Примером успеха технологии является дрон-разведчик SAKER.

"Беспилотник может самостоятельно идентифицировать личный состав, танки, бронетехнику среди других целей и передавать эту информацию на свой командный пункт, чтобы выбрать, когда и каким оружием ударить по противнику", - говорится в статье.

Видео дня

При этом критическое преимущество происходит от способности ИИ "обучаться", а украинские операторы могут "обучать" программное обеспечение в дальнейшем. Так, SAKER теперь может различать российских солдат просто по их униформе, оружию и снаряжению и даже по тому, как они двигаются после того, как их "кормят" бесчисленными видео российских оперативных сил:

"Программное обеспечение Palantir предназначено для сравнения данных, собранных из ряда источников, включая человеческий интеллект, дроны, радары, тепловизоры и т.д., которые могут выявлять движение на поле боя и источники артиллерийского огня".

В то же время отмечается, что существует опасность предоставления беспилотникам, оснащенным искусственным интеллектом, слишком большой автономии, поскольку ИИ не всегда может оценить нюансы на поле боя, как человек-оператор. При этом есть оговорки относительно некоторых моральных аспектов, связанных с использованием ИИ.

"Если искусственный интеллект способен распознать российских военных просто по их движению, даже если они не в форме, сможет ли он тогда различить российских гражданских?.. Украинские и западные силы, вероятно, примут это во внимание и сдержат огонь, но ... россияне, исходя из того, как они действовали до сих пор, вероятно, не сделают этого", - говорится в материале.

БПЛА в войне в Украине - последние новости

Украина уже передала на фронт миллион дронов. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский. По его словам, БПЛА были закуплены за государственный счет.

Как сказал президент, "есть также поставки от волонтеров, от всех, кто поддерживает".

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