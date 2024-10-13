Кирилл Верес рассказал о нововведении, которое существенно помогает экономить средства подразделений.

Подразделения Вооруженных сил Украины получают от государства беспилотники, но не в том количестве, которое позволило бы получить преимущество, заявил командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес. Он отметил, что, помимо этого, было запущено важное нововведение, о котором положительно отзываются воины ВСУ.

В интервью "24 каналу" Верес уточнил, что благодаря новой системе подразделения могут экономить собственные средства и получать "дополнительные" БПЛА, помимо тех, которые передают волонтерские организации.

Нововведение заключается в том, что государство передает подразделениям некоторую часть БПЛА, а потом с помощью системы баллов, оценивания и их накопления удается зафиксировать "эффективность" использования дронов против врага. В конце месяца, по результатам, можно докупить дополнительные беспилотники.

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"В этом месяце мы смогли сэкономить 30% или даже 40% средств батальона. Мы их пустили в другие направления, которые нужно развивать. Однако здесь есть два лагеря: одни говорят, что это классно, а другие, что нет. Военные, которые получают с этого бонусы, говорят, что это классно. Лично я очень доволен", – отметил Верес.

Кроме того, он рассказал, что преимущества, по крайней мере, у его подразделения перед россиянами — нету. Если оккупанты в день могут запустить 50 ударных БПЛА, то его батальон — 20. Верес подчеркнул, что самой главной задачей на этой войне остается развитие новых технологий и проектов.

Другие новости о беспилотниках на войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, как "дроны-драконы" изменяют поле боя в Украине. В частности, это очень помогает ВСУ "выкуривать" российских солдат из лесных массивов, по словам одного из украинских военнослужащих.

Кроме того, эксперт оценил, сколько дронов в сутки сейчас производит Россия.

"Примерно 57 беспилотников они изготавливают в сутки. Всего за неделю это почти 400 беспилотников", – констатировал он. Оккупанты продолжают наращивать темпы.

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