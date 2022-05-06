В этот день также Байден примет участие в видеовстрече G7, к которой по видеосвязи присоединится Зеленский.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время общения с журналистами на борту президентского самолета.

"В понедельник президент подпишет Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине на 2022 год", - сказала Псаки.

Она подтвердила, что в понедельник Байден примет участие в видеовстрече G7, к которой по видеосвязи также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

"Они обсудят последние события в войне России против Украины и глобальное влияние путинской войны, поддержку Украины и продемонстрируют единство G7 в коллективном ответе", - добавила Псаки.

28 апреля Палата представителей США одобрила законопроект об открытии ленд-лиза для Украины. Во времена Второй мировой войны США также сделали ленд-лиз (комплексная программа военной помощи) для Советского Союза, чтобы поддержать разрушение гитлеровской Германии.

УНИАН рассказывал, на какую поддержку от данного ленд-лиза может рассчитывать Украина.

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