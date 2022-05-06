Президент Соединенных Штатов Джо Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время общения с журналистами на борту президентского самолета.
"В понедельник президент подпишет Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине на 2022 год", - сказала Псаки.
Она подтвердила, что в понедельник Байден примет участие в видеовстрече G7, к которой по видеосвязи также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.
"Они обсудят последние события в войне России против Украины и глобальное влияние путинской войны, поддержку Украины и продемонстрируют единство G7 в коллективном ответе", - добавила Псаки.
28 апреля Палата представителей США одобрила законопроект об открытии ленд-лиза для Украины. Во времена Второй мировой войны США также сделали ленд-лиз (комплексная программа военной помощи) для Советского Союза, чтобы поддержать разрушение гитлеровской Германии.
УНИАН рассказывал, на какую поддержку от данного ленд-лиза может рассчитывать Украина.