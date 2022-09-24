Речь идет о северной части города.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявляет, что в городе прогремел взрыв - Силы сопротивления "не дают оккупантам спокойно спать".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Силы сопротивления в очередной раз не дают оккупантам спокойно спать. Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя", - отметил мэр.

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Он добавил, что, согласно информации от очевидцев, в ту сторону поехала пожарная машина.

"Собираем информацию, где у оккупантов подгорело на этот раз", - подытожил Федоров.

Ситуация в Мелитополе - что известно

Мелитополь с 26 февраля находится под российской оккупацией. 11 марта российские захватчики похитили городского голову Ивана Федорова. Его удалось освободить немного погодя.

В городе активно работает партизанское движение. В июне мэр сообщал, что мелитопольским партизанским движением и сотрудничеством спецслужб уже устранено более 100 россиян.

Кроме того, партизаны порезали горло воинской армии РФ, который приставал к девочке. Также сообщалось, что движение сопротивления подорвало штаб "Единой России".

23 сентября утром раздался громкий взрыв. Городской голова сообщил, что он произошел в одной из многоэтажек. В результате один человек погиб, один получил ранения.

Позже в СМИ сообщили, что в результате взрыва погибла семья коллаборантов - Оксана и Сергей Дерябины. Женщина ранее занимала должность заместителя начальника железнодорожной станции "Мелитополь". Мужчина также работал на этой железнодорожной станций.

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