Также сегодня был взрыв рядом с одним из месторасположений оккупантов.

В результате взрыва в одной из многоэтажек Мелитополя один человек погиб, один ранен.

Об этом сообщил городской председатель Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"К сожалению, террор усиливается. С самого утра в Мелитополе слышны взрывы. В одной из девятиэтажек сегодня ночью был взрыв, где, к сожалению, есть пострадавшие: один человек погиб, один – ранен", - сказал он.

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Также он сообщил, что сегодня был взрыв рядом с одним из месторасположений оккупантов. По его словам, сейчас уточняются их потери, которые произошли в течение этого времени.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром во временно оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв. Тогда мэр города Иван Федорова сообщил, что информацию о пострадавших выясняют.

По словам Федорова, из-за этого люди боятся выходить из дома, что на руку оккупантам, поскольку "в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома".

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