Боевые действия в Белогоровке вблизи Северодонецка продолжаются.

Российские оккупанты до сих пор не могут выйти на административные границы Луганской области.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Ничего из того, что они анонсировали, не произошло, кроме того, что у них взрываются и горят их склады с боекомплектом глубоко в тылу. Плюс на Донецком направлении они потеряли огромное количество танков - более 20 единиц. Поэтому можно говорить о том, что очень небольшая часть Луганской области держится, и наши защитники на этой части наносят достаточно мощное поражение российской армии", - сказал он.

Гайдай добавил, что в пгт. Белогоровка Северодонецкого района до сих пор продолжаются боевые действия.

Как сообщал УНИАН, в конце июня и начале июля украинские подразделения после длительных ожесточенных боев отошли из Северодонецка и Лисичанска.

7 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты пытаются преодолеть сопротивление украинских войск и установить полный контроль над Луганской областью.

Сегодня, 10 июля, Гайдай сообщил, что враг стягивает войска вблизи пгт. Белогоровка.

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