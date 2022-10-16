Владимир Путин не остановится на Украине и заставит Беларусь напасть на соседние европейские страны. В общей сложности конфликт может продлиться 10 лет.
Об этом заявил экономист и политолог Олег Соскин в новом выпуске программы "Аргумент".
"В 2014 году я говорил, что война будет длиться 10 лет. И вот получилось, что первый этап войны продлился 8 лет. Сейчас начался второй этап той войны", - говорит он.
По его прогнозу, в войну еще вступит Беларусь. А произойдет это тогда, когда его "додавит" Путин. Это может случиться после поражения армии РФ на Херсонском направлении.
"Но вопрос - куда пойдет эта группировка? В Польшу, в Литву, в Латвию?" - отметил Соскин. Эксперт убежден, что сейчас Путин думает, как поднять уровень эскалации.
Политолог уточнил, что отсчет 10 лет войны стоит начинать с 2022-го. И вторжение не остановится в Украине. ВСУ, как уточнил Соскин, могут отбить свою территорию и раньше, но война распространится дальше.
"Путин должен перейти к новому этапу эскалации, он должен втянуть в эту военную воронку огненную другие субъекты. Прежде всего должна быть втянута Беларусь. И ему нужен балтийский фронт", - считает экономист.
Роль Беларуси в войне России против Украины
- Лукашенко с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину разрешил России запускать ракеты с территории Республики Беларусь.
- Из-за этого на Беларусь, как и на Россию, наложены новые европейские санкции.
- Известно, что сейчас регулярная белорусская армия не принимает прямого участия во вторжении в Украину.
- Утром 10 октября Лукашенко срочно созвал военных и силовиков на совещание.
- 10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.