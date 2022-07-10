По его словам, единственный вариант завершения войны – это деокупация абсолютно всех территорий Украины, деокупация Крыма и всех оккупированных территорий.

Весь процесс войны в Украине зависит от того, как мы сможем справиться с тем натиском обстрелов, которые сейчас ведутся.

Об этом заявил командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили в интервью "Украинской правде".

"Примитивно говоря, когда будут установки, которыми мы сможем отвечать россиянам на артиллерийские обстрелы, это ускорит завершение войны. Следовательно, все зависит именно от того, когда Украина получит все", - отметил Мамулашвили.

По его словам, сегодня победа Украины – это и победа Грузии, а единственный вариант завершения войны – это деокупация абсолютно всех территорий Украины, деокупация Крыма и всех оккупированных территорий.

"У Грузии 20% территорий оккупировано Россией. И Грузия сегодня полностью зависит от войны в Украине. От того, как кончится война в Украине. Я думаю, каждый гражданин Грузии должен понимать, что его место сегодня в Украине, и здесь решается судьба не только Украины. Даже совсем не только Украины, а многих европейских стран, стран НАТО и Грузии в частности. Я очень хочу, чтобы каждый грузин понимал, что сегодня здесь идет борьба и за Грузию, и они должны к этому присоединиться", - подчеркнул Мамулашвили.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил три составляющие для перелома в войне против России.

Как заявлял глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж, Вооруженные Силы Украины действительно могут начать одерживать победы в ближайшие месяцы на стратегических направлениях: сначала на юге, а затем и на востоке - освободить Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую, а позже и Луганскую и Донецкую области.

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