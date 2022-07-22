Противник уже который день не смог получить контроль над территорией Углегорской ТЭС, вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Российские вражеские войска безуспешно пытались штурмовать украинские позиции в Донецкой и Херсонской областях.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook в оперативной информации о ситуации на фронте по состоянию на 18:00.

В Донецкой области все попытки врага продвинуться в направлениях Верхнекаменского и Ивано-Дарьевка украинские воины свели на нет. Оккупанты отошли, отметили в Генштабе.

Также штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлении Покровского, но успеха не имел и отошел.

Кроме того, оккупанты совершили очередную неудачную попытку установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.

"Штурм в направлениях сел Веселое и Водяное украинские воины успешно отбили и отогнали врага на ранее занятые позиции", - сообщает Генштаб.

Кроме того, сообщается, что Южнобугском направлении противник нанес авиационный удар неподалеку Потемкино, а также попытался продвигаться в направлениях Андреевки и Белогорки. Получил жесткий отпор и отошел.

Ранее УНИАН писал, что по данным Генштаба на юге россияне вводят резервные подразделения: ВСУ отбили штурмы на Херсонщине.

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