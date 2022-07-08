По его словам, единственным тормозом в войне может быть медленное предоставление Украине вооружения.

Война в Украине не затянется надолго, как говорил генсек НАТО Столтенберг. Потому что для нас перспектива затягивание войны гибельна – и в экономическом смысле, и в смысле безопасности.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"А главное – у нас гибнут люди, тысячи людей. Уже не говоря о гражданской и промышленной инфраструктуре, которая ежедневно уничтожается... Поэтому Украина принципиально не заинтересована в таком развитии событий", - говорит Маломуж.

Впрочем, по его словам, единственным тормозом в войне может быть медленное предоставление Украине вооружения.

"Если оружия не будет в достаточном количестве, война может продолжаться достаточно долго, потому что этот график поставок может быть растянут на полгода и более. В таком случае мы сможем реализовать наступательную операцию на юге, а затем и на востоке, где чрезвычайно мощная российская группировка. Россия завоюет донецкий регион и будет пытаться продвинуться на Харьков, где-то остановится, и это будет зона противостояния, которая будет иметь переменные успехи. А дальше произойдет замораживание конфликта", - предполагает генерал.

Но все же командование так не планирует действовать. Ведь замораживание конфликта на определенных рубежах будет означать затягивание войны на долгий период, как когда-то на Донбассе на восемь лет, утверждает Маломуж.

"Будет какая-то линия разграничения, какие-то договоренности о перемирии. Будем долго вести переговоры, а затем как-то возвращать захваченные территории в процессе новых переговоров, гарантий, давлений... Это – путь в никуда. Это наиболее пессимистичный сценарий, который может лечь бременем на плечи Украины. Ведь это уже будут не части Донецкой и Луганской областей, оккупированные Россией, а огромные территории, которые будут подрывать и стратегический, и экономический, и технологический, и все остальные форматы восстановления. Никто из мощных инвесторов не пойдет на активное восстановление Украины, пока не закончится война. Условный план Маршала задействован не будет", - уверен он.

По его словам, мощные корпорации США, Канады, Европы, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и других стран готовы помогать, 1 трлн 500 млрд долларов вложить в восстановление Украины, но только при условии, что воцарится мир, российские войска уйдут и будут условия для функционирования бизнеса и реализации всех проектов, которые готовы финансировать ЕС, Всемирный банк, МВФ и крупные инвесторы.

"Поэтому этот (пессимистичный - ред) сценарий для Украины губителен. Он будет обесценивать все наши возможности и создавать чрезвычайно тяжелые условия для граждан Украины. Сегодня мы должны заставить западных партнеров придерживаться стратегии, которая принесет победу Украине и развитие событий по оптимистическому сценарию", - говорит Маломуж.

Генерал уверен, что этот сценарий неприемлем и не будет реализован.

"Будет реализован оптимистический сценарий. Единственное – в следующем году мы можем не достичь освобождения Крыма, если не будет падения режима Путина. Потому что с Крымом будет чрезвычайно сложная ситуация. Там уже фактически военная крепость, которая может рухнуть только после падения путинского режима. Проведение прямой операции по освобождению Крыма будет означать огромные потери и угрозу использования Россией различных средств, даже тактического ядерного вооружения. Поэтому с Крымом может не выйти в 2023 году, если не будет дезорганизации политического режима РФ", - уверен Маломуж.

Ранее генерал рассказал, при каких условиях ВСУ выйдут на границы 91-го уже через год.

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