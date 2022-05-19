Союзники по НАТО должны быть готовы попытаться поддерживать Украину в течение длительного времени.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Россия не смогла достичь своей стратегической цели в Украине, но все еще не отказывается от нее.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

"Мы видим, что Россия не смогла достичь своей стратегической цели в Украине. План был взять Киев, они не смогли этого сделать. Затем Россия также была вынуждена уйти из Харькова и его окрестностей, и наступление на Донбассе застопорилось", - сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что Альянс не может предсказать, сколько продлится война. Столтенберг также убежден, что Украина может выиграть при поддержке стран-участниц НАТО.

"В то же время мы не считаем, что Россия отказалась от своих стратегических целей. Поэтому нам нужно быть готовыми к тому, что эта война может длиться долго. А это также означает, что союзники по НАТО должны быть готовы попытаться поддерживать Украину в течение длительного времени", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Мирча Джоанэ убежден, что Украина может выиграть войну против России благодаря мужеству украинского народа и армии и помощи Запада.

Минобороны и МВД констатировали начало третьей решающей фазы войны. По словам Алексея Резникова, следующие недели ВСУ должны полагаться на собственные силы, пока поставленное Западом тяжелое вооружение уравняет на фронте силы.

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