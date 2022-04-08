Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Запад изучает возможность расширения номенклатуры вооружений, поставляемых Украине.

Западные страны уже передали Украинеоколо 60 тыс. противотанковых систем и 25 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов.(ПЗРК).

Об этом председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил на заседании сенатского Комитета по делам вооруженных сил, сообщает Голос Америки.

"Они (украинцы) чрезвычайно признательны за 60 тыс. противотанковых систем и примерно 25 тыс. противовоздушных систем, которые были отправлены Соединенными Штатами, а также нашими союзниками и партнерами", - заявил Милли.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что страны Запада изучают возможность расширения номенклатуры вооружений, поставляемых Украине в рамках помощи.

"Мы не позволим ничему помешать украинцам получать то, что им необходимо, и что, на наш взгляд, может быть эффективным. Так что сейчас мы смотрим по всем направлениям, это касается не только того, что мы предоставили и продолжаем предоставлять, но и того, есть ли дополнительные системы, которые могли бы изменить ситуацию, которые мы можем им предоставить. Мы делаем это в ходе тесных консультаций с украинцами, а также с нашими союзниками и партнерами", - сказал Блинкен.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Блинкен заявил, что военная помощь США Украине с начала работы администрации Джозефа Байдена составляет $2,4 млрд, в том числе свыше $1,7 млрд - с 24 февраля.

Также Блинкен сообщил, что более 30 стран присоединились к США, чтобы оказывать Украине помощь в сфере обороны с начала полномасштабного вторжения российских войск.

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