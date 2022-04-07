Европейские страны заплатили России 35 млрд евро за энергоносители с начала войны в Украине.

Евросоюз заплатил России за энергоресурсы в 35 раз больше, чем выделил Украине на оружие с начала российского военного вторжения 24 февраля.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в Европарламенте, передает euronews.com.

Европейские страны заплатили России 35 млрд евро за энергоносители с начала войны в Украине, сказал он. А, по словам Борреля, объем финансовой помощи Украине был в 35 раз меньше.

"Мы должны помочь украинцам защитить себя. Мы дали Украине почти миллиард евро. Может показаться, что это много, но миллиард евро - это то, что мы платим Путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет", — сказал Боррель.

"Зеленскому нужно, чтобы мы реже говорили ему, что он герой, и давали ему больше оружия для борьбы. Это то, чего ждут от нас украинцы. Мы должны делать это быстрее. Давить на Россию и вооружать Украину. Помогите им бороться с силами вторжения всеми имеющимися в нашем распоряжении возможностями", - призвал Боррель.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Боррель заявил, что Евросоюз не желает поражения Украины в войне и поэтому продолжит поставки вооружения и введение санкций против РФ. Он отметил, что ЕС должен помогать Украине, поставляя ей вооружение. При этом представитель европейской дипломатии отметил, что Евросоюз должен избежать прямого конфликта с Россией.

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